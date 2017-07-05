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В стране и мире | В России стала обязательной регистрация беспилотников

05.07.2017|11:27
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С 5 июля в России необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов. Это следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс, пишет РИА Новости.

Постановкой БПЛА на учет займется предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное министерству транспорта.

В постановлении правительства, которое Минтранс вынес в 2016 году на общественное обсуждение, говорилось, что регистрацией всех беспилотников тяжелее 250 граммов займется ФСБ.

Федеральный закон, ужесточающий правила использования летающих дронов, вступил в силу в марте 2016-го. Под действие закона попали не только дроны, но и летающие игрушечные самолеты и вертолеты.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.07.2017 11:34|

penzainform.ru писал(a):

необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БЛА-бла-бла)
спасибо Навальному, до летались)))

Гость|05.07.2017 11:39|

У меня наркоторговец сосед, почему нет закона о регистрации?

Гость|05.07.2017 11:40|

Гость писал(a):

У меня наркоторговец сосед, почему нет закона о регистрации?
Ты сам наркоторговец.

Гость|05.07.2017 11:42|

Гость писал(a):

У меня наркоторговец сосед, почему нет закона о регистрации?
потому что все в курсе, что он продает и у него покупают,а вместе они счастливы)))

Гость|05.07.2017 11:42|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У меня наркоторговец сосед, почему нет закона о регистрации?
Ты сам наркоторговец.
А ты гэбешный меллер. Почём опиум для народа?

Гость|05.07.2017 11:42|

penzainform.ru писал(a):

Под действие закона попали не только дроны, но и летающие игрушечные самолеты и вертолеты.
я соорудил бумажный самолетик... очень большой самолетик... тяжелый... мне его регистрировать надо?

Гость|05.07.2017 11:48|

Гость писал(a):

я соорудил бумажный самолетик... очень большой самолетик... тяжелый... мне его регистрировать надо?
смотря куда полетишь на нем?

Гость|05.07.2017 11:55|

если я за штурвал своей модели сесны посажу кота Ваську, то как быть в этом случае?

Гость|05.07.2017 12:01|

Безобразный вражина запустит незарегистрированный БЛА и заснимет собственность чинуши! Что тогда делать этому чинуше, где концы искать?!

Гость|05.07.2017 12:25|

Будут дроны дпсники, которые будут тормозить ваши игрушечные самолетики и штрафовать)))

Гость|05.07.2017 14:30|

Гость писал(a):

и заснимет собственность чинуши! Что тогда делать этому чинуше, где концы искать?!
А зачем что-то искать? Ну будет он гордиться что хорошая, достойная собственность заснята. В чём вопрос-то?

Гость|05.07.2017 15:57|

хорошо еще что левитирующие лапти ненуно регистрировать

Гость|05.07.2017 16:00|

скоро и за 3D принтеры возьмутьСя

хранить тока в сейфе, выдавать под роспись

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