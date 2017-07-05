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В стране и мире | Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года

05.07.2017|14:16
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Правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа опубликован 5 июля на сайте кабинета министров.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», - говорится в постановлении.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. Незадолго до этого власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и организаций, причастных к «действиям России на Украине».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем - с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.07.2017 14:23|

penzainform.ru писал(a):

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн»
... Да все это мелочи ... как там дела, с фондами и 3-ей яхтой Димона

Гость|05.07.2017 14:32|

Гость писал(a):

как там дела, с фондами и 3-ей яхтой Димона
Всё хорошо. А что?

Гость|05.07.2017 14:33|

Не нужны мне их дешевые продукты килограммами. Пусть сами их жрут. Буду есть свое, родное, дорогое граммами.

Гость|05.07.2017 14:34|

Гость писал(a):

Не нужны мне их дешевые
Их продукты никогда дешевыми не были.

Гость|05.07.2017 14:40|

penzainform.ru писал(a):

продлило срок действия продовольственного эмбарго
спакуха, мисельхоз обещал нашим винцом угостить, чтобы демографию поднять)))

Гость|05.07.2017 14:47|

Гость писал(a):

Их продукты никогда дешевыми не были.
Вы в продуктовых магазах и на рынках европы тусовались ну или хотя бы до санкций в МЕТРО?

Гость|05.07.2017 14:50|

Гость писал(a):

Вы в продуктовых магазах и на рынках европы тусовались
Я с ума еще не сошел такой ерундой заниматься.

Гость|05.07.2017 14:56|

Гость писал(a):

Я с ума еще не сошел такой ерундой заниматься.
Ну вот и продолжай верить зомбоящику и низким ценам на картофель в сурском крае и небывалому урожаю в 30%.

Ну и ради эксперимента прикинь через сколько перекупов проходят бананы из южной америки и какое расстояние и сколько стоит картошка из Мокшана.

Гость|05.07.2017 14:58|

Гость писал(a):

Их продукты никогда дешевыми не были.
А наши были? Помню в 2014 их яблоки покупал по 40 р., сейчас яблоки с биркой "отечественные" по 100 р.

Гость|05.07.2017 15:00|

Гость писал(a):

Их продукты никогда дешевыми не были.
Был и видел. Если тебе назвать цены на аналогичные продукты здесь и там будешь неприятно удивлен.

Гость|05.07.2017 15:04|

уххх! ну теперь то мы им покажем! ну теперь то гейропа взвоет!

побегут теперь меркели в ножки падать царю-батюшке володимеру свет володимеровичу!

Гость|05.07.2017 15:07|

Всегда были дешевыми. Сыры немецкие Гауда,Эдам по 230-240 были отличные по вкусу. Сейчас продаётся какой-то сырный продукт отечественного производства с таким же названием, но вкус и консистенция как у старой подошвы. Сыры Арла Натура шведские, Виола финские. Сейчас только 2-3 вида плавленой Виолы , которые здесь делают.

Гость|05.07.2017 15:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
как там дела, с фондами и 3-ей яхтой Димона
Всё хорошо. А что?
Тебя , тролля , не спрашивали .

Гость|05.07.2017 15:15|

Гость писал(a):

Сыры немецкие Гауда,Эдам
Сыр - это не еда.

Гость писал(a):

уххх! ну теперь то мы им покажем! ну теперь то гейропа взвоет!

побегут теперь меркели в ножки падать

Гость писал(a):
уххх! ну теперь то мы им покажем! ну теперь то гейропа взвоет!

побегут теперь меркели в ножки падать

Тракторным маршем против антироссийских санкций выступили фермеры Финляндии. Сельское хозяйство страны несёт колоссальные убытки, производители на грани разорения. А в Хельсинки продолжают поддерживать экономическую линию Брюсселя. Фермеры называют подобную политику предательством и выступают за нормализацию отношений с Москвой.

Во Франции протесты фермеров охватывают все новые регионы страны. Акции начались в Бретани, к ним присоединились департаменты Гарон и Тулуза. Протесты объявили бессрочными — фермеры требуют от властей помощи, в первую очередь поднять закупочные цены на их продукцию. Иначе — массовые банкротства.

Во Франции протесты перестают носить мирный характер. Глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза признался: беспорядки выходят из-под контроля.

Причиной бедственного положения фермеров стали рекордно низкие цены на сельхозпродукцию. Положение усугубляет и российское эмбарго, введенное в ответ на санкции Евросоюза. Только для одного французского свиноводства ущерб составил 44 миллиона евро. Прибавим сюда запрет на поставки в Россию молочной, рыбной продукции и овощей с фруктами – это и вовсе оказалось губительным для фермерских хозяйств, по приблизительным подсчетам, Франция потеряла почти 150 тысяч рабочих мест.

Гость|05.07.2017 15:22|

Гость писал(a):

Франция потеряла почти 150 тысяч рабочих мест.
Нам здесь надо плакать или радоваться тому, что мы не просто так платим за продукты втридорога, а из мести Гейропе и, что некоторым из их жителей тоже плохо? Сомневаюсь про остальное большиинство, которое и покупают там эти подешевевшие товары.

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