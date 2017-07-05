Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 июл 2017|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

В стране и мире | Пассажирский поезд столкнулся с дрезиной в Ленинградской области

05.07.2017|16:50
Печать

Пассажирский поезд сообщением Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с дрезиной в Ленинградской области. Авария произошла около 14:00 на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. В поезде находились 456 пассажиров. Они не пострадали.

«К месту происшествия направлены два восстановительных поезда для ликвидации последствий», — отмечено в сообщении на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД). О причинах схода там не сообщается. Информация о задержках в движении поездов, из-за инцидента будет обнародована позднее.

В региональном главке МЧС сообщили, что железнодорожное полотно на месте происшествия не повреждено. Вместе с ремонтниками там работает оперативная группа местного пожарно-спасательного подразделения.

Ранее 19 июня на Курском вокзале столицы сошел с рельсов вагон электрички. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. По данным СМИ, электричка столкнулся с экспрессом, следовавшем ей навстречу по маршруту Нижний Новгород — Москва.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 17:05|

сами же тарифы задираете, а потом удивляетесь... вот людям и приходится экономить - на дрезинах к родственникам добираться

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!