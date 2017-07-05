05.07.2017 | 14:34

Цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу - 2018 должны быть доступными. Об этом заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводят «Известия».

«Ценовая политика - за [Международной федерацией футбола] ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены», - сказал Мутко.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны - хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что на ЧМ билеты должны быть дешевле. «Билеты от 600-700 рублей за ворота обеспечили бы посещаемость матчей на ЧМ-2018», - приводит его слова Национальная служба новостей (НСН).

27 мая председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году ЧМ по футболу в России Андрей Кутепов рассказал о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи турнира.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. Россия впервые станет страной - хозяйкой ЧМ по футболу.