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В стране и мире | Мутко пообещал доступные цены на билеты ЧМ-2018 по футболу

05.07.2017|14:34
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Цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу - 2018 должны быть доступными. Об этом заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводят «Известия».

«Ценовая политика - за [Международной федерацией футбола] ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены», - сказал Мутко.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны - хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что на ЧМ билеты должны быть дешевле. «Билеты от 600-700 рублей за ворота обеспечили бы посещаемость матчей на ЧМ-2018», - приводит его слова Национальная служба новостей (НСН).

27 мая председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году ЧМ по футболу в России Андрей Кутепов рассказал о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи турнира.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. Россия впервые станет страной - хозяйкой ЧМ по футболу.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.07.2017 14:45|

Даром не надо. Российский футбол не достоин даже внимания не говоря уже об оплате за просмотр. К тому же хватит того что я содержу их как налогоплательщик в бюджет откуда футболисты получают всю немалую зарплату еще и раздают по всему миру. Показывая отвратительный футбол.

Гость|05.07.2017 14:54|

Гость писал(a):

Даром не надо. Российский футбол не достоин даже внимания не говоря уже об оплате за просмотр.
... не хочешь - не смотри. На ЧМ команды других стран будут... вот на них и посмотрим

Гость|05.07.2017 14:57|

penzainform.ru писал(a):

на ЧМ билеты должны быть дешевле
Старо предание... все будет как обычно - билетов по официальной цене будет не достать, только у перекупов по стократно завышенной...

Гость|05.07.2017 15:12|

Гость писал(a):

все будет как обычно - билетов по официальной цене будет не достать, только у перекупов
Открой для себя возможности Интернета и не чирикай.

Гость|05.07.2017 15:30|

Мутко вышел из доверия давным давно.

Гость|05.07.2017 16:16|

интересно, кто пойдет на игру нашей сборной)))

Гость|05.07.2017 16:29|

Гость писал(a):

интересно, кто пойдет на игру нашей сборной)))
... там билеты будут с 90% процентной скидкой

Гость|05.07.2017 16:40|

penzainform.ru писал(a):

вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко
... ПЕНЗАИНФОРМ ... надо и здесь писать возраст... как и при ДТП ... 58-летний президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал ....

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