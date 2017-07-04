04.07.2017 | 11:39

В американском штате Флорида пропавший пес преодолел более 320 километров за пять месяцев. Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook местного полицейского департамента города Пемброк-Пайнс (Pembroke Pines Police Department).

По информации в аккаунте сотрудников правоохранительных органов, шестилетний померанский шпиц по кличке Сесси исчез из дома своих владельцев в городе Брадентон. Хозяева не смогли найти питомицу. Полицейские Пемброк-Пайнса обнаружили собаку на дороге спустя пять месяцев. За прошедшее время животное не пострадало.

Сесси удалось вернуть владельцам после того, как специалисты узнали их адрес по информации в микрочипе шпица. Сотрудники полиции подчеркнули важность подобных устройств, которые помогают вернуть потерявшихся животных их хозяевам.

В июне стало известно, что в канадском городе Виннипег, провинция Манитоба, защитники животных вернули хозяйке кота, который потерялся более 10 лет назад. Сотрудники общества защиты животных Winnipeg Humane Society обратили внимание, что у бездомного кота, которого им принесли, есть татуировка с именем, телефоном и адресом.