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В стране и мире | По Москве начали ездить барбершопы

04.07.2017|12:40
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В Москве запустили новый сервис - Boy Cut Barber Truck. Он представляет собой передвижной барбершоп. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

Внутри фургона есть все необходимое: электричество, розетки и полноценная парикмахерская мойка с горячей водой. Всего в городе насчитывается четыре таких барбершопа.

Проект Boy Cut Barber Truck был запущен в 2013 году, он действует в нескольких городах России и ближнего зарубежья.

В середине июня 2017 года в московском отеле «Балчуг Кемпински» открылся первый в России барбершоп марки королевского британского двора Truefitt & Hill. В салоне представлены услуги «королевского бритья», массажа лица, стрижки, камуфляжа седины, моделирования бороды. Также в барбершопе можно приобрести косметику и парфюмерию бренда из девяти линий ароматов, включающих одеколоны, лосьоны, кремы для бритья и бальзамы.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.07.2017 12:42|

Есть более актуальные нужды.

Гость|04.07.2017 12:57|

Передвижной сортир еще не изобрели ?

Гость|04.07.2017 12:59|

Гость писал(a):

Передвижной сортир еще не изобрели ?
Только передвижные храмики?

Гость|04.07.2017 13:16|

В русском языке есть прекрасные слова - брадобреи и цирюльники. А то барбержоп. Выпендрились,а скоро слова собственного языка забудем.

Гость|04.07.2017 13:19|

Гость писал(a):

Передвижной сортир еще не изобрели ?
А чтоЮ очень актуально, учитывая что у нас в пензе общественные туалеты есть только в кафе и ТЦ, да и то не во всех. Вот в "Пассаже" есть туалет для посетителей,скажите пожалуйста? И где он находится,если есть.

Гость|04.07.2017 13:24|

Холя ногтей и полный ондулясьён на дому.

Гость|04.07.2017 13:30|

Очень актуальный бизнес! Я бы с удовольствием воспользовался, если бы они подьехали к моей работе. Чтоб время в выходные не терять.

Гость|04.07.2017 13:39|

Гость писал(a):

Холя ногтей и полный ондулясьён на дому.
Киса, ты?

Гость|04.07.2017 14:20|

передвижной сортир -это мысль

Гость|04.07.2017 14:29|

Гость писал(a):

передвижной сортир -это мысль
Вот так захочешь по малой нужде. Выйдешь во двор, позвонишь с мобилы : "Здравствуйте, мне пожалуйста передвижной сортир на пр. Победы...." А тебе - ожидайте, через 10 мин,колымага с биотуалетом прибудет". Плюнешь на все, и насссышь в темном переулке)

Гость|04.07.2017 14:30|

Барбершоп - звучит так что там должны продавать надувных Барби и совсем для других нужд !

Гость|04.07.2017 15:15|

Осталось дождаться нашествие передвижных сексшопов !

Гость|04.07.2017 15:27|

эврика! так вот чего не хватало человечеству - передвижных барбершопов! ну теперь то мы покорим галактику.

Гость|04.07.2017 15:31|

Че радуетесь, бабрбер бороды бреет. Наверное, будут, отлавливать бородатых и насильно брить, потому как убожественно выглядит бородатый мальчик.

Гость|04.07.2017 15:37|

а передвижные пункты кастрации когда будут функционировать?

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Имя: Гость
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