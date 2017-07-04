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В стране и мире | Детей старше семи лет разрешили перевозить без автокресел

04.07.2017|11:40
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ГИБДД выпустило постановление, разрешающее перевозку детей старше семи лет без использования автокресел, сообщает телеканал «360».

В Госавтоинспекции по-прежнему рекомендуют использовать автокресла. Однако в случаях, когда рост и вес ребенка превышают допустимые для кресла параметры, использование ремней безопасности не будет считаться нарушением. Правило также распространяется на ситуации с перевозкой детей-инвалидов, больных детей в медучреждение или «попутным транспортом в удаленные районы сельской местности».

Для передних кресел перевозка в автомобиле лица, не достигшего 12-летнего возраста, возможна исключительно с применением автокресла.

3 июля правительство внесло изменения в ПДД, запрещающие оставлять детей до семи лет в машине без взрослых на время стоянки. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.07.2017 12:54|

дочке 5 лет, зимой в одежде ее в это кресло уже не втиснешь....

Гость|04.07.2017 12:59|

Гость писал(a):

дочке 5 лет, зимой в одежде ее в это кресло уже не втиснешь....
Не кутайте детей и не раскармливайте

Гость|04.07.2017 13:28|

Гость писал(a):

дочке 5 лет, зимой в одежде ее в это кресло уже не втиснешь....
Вот то, о чем я боюсь за пенмзу...

Гость|04.07.2017 14:47|

penzainform.ru писал(a):

сообщает телеканал «360».
... в Москве говорят, кур доят, а мы поли, сисек не нашли

Гость|04.07.2017 14:54|

Разрешите их в багажниках возить - многим так удобнее, только они оттуда вываливаются иногда,но это мелочи.

Имя: Гость
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