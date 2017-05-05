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В стране и мире | Поминки в Подмосковье с участием полицейского закончились стрельбой

05.05.2017|14:39
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На поминках в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья произошел конфликт со стрельбой. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 30 апреля. Между гостями, среди которых был полицейский, после изрядного количества выпитого алкоголя завязалась драка. В ходе конфликта кто-то из его участников начал стрелять из охотничьего ружья, в результате пострадали трое. Один из них, 18-летний молодой человек, был госпитализирован.

В пресс-службе областного ГУМВД подтвердили, что в произошедшем принимал участие сотрудник подмосковной полиции, и после проверки он был уволен по отрицательным мотивам. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

16 апреля во Владивостоке был задержан пьяный мужчина, который ранил свою сожительницу, выгнал прибывших по вызову врачей скорой помощи и обстрелял из ружья сотрудников Росгвардии и полиции. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. В результате скоротечной перестрелки никто не пострадал.

В ходе переговоров полицейским удалось убедить дебошира прекратить стрельбу и добровольно сдаться. В квартире сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, хранившегося незаконно. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.05.2017 15:52|

Всю полицию разогнать.Оставить только собор и омон.

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