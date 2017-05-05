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В стране и мире | Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

05.05.2017|12:07
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Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения возраста выхода на заслуженный отдых: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го). В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, необходимо поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), минимальное количество пенсионных баллов - до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

Социальную пенсию, которая полагается тем, кто не смог заработать на страховую, надо назначать только с 68 лет, считают в ЦСР. Сейчас она начисляется женщинам с 60 лет и мужчинам с 65.

«По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году», - пишет газета.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин - 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.05.2017 12:16|

о чем в00бще ведут речь

какие пенсии

рабочие места созданы хоть какие то

где автоматизированные, роботизированные производства, цеха производящие хоть какуюто продукцию

еда одна гидрогенизированная пальма, водяра паленая

зарплаты 10000-15000

кто с такими зарплатами будет работать ради какой то пенсии

Гость|05.05.2017 12:33|

О каком повышении пенсионного возраста сейчас можно вести речь? Обещали 25 млн рабочих мест, обманули. Создайте рабочие места с достойной зарплатой, а потом ведите разговор о повышении пенсионного возраста у мужчин. Бабушки пусть нянчат внуков.

Гость|05.05.2017 12:33|

а себя он когда сократит? дурилка картонная.

Гость|05.05.2017 12:40|

не... он- точно не дурилка. а циничный, наглый, очень умный.

это мы дурилки картонные, за счёт кого он имеет ежемесячный доход больше, чем 1000 таких, как мы.

ну и... капитализм... со звериным оскалом...

читайте классиков марксизма. там это было описано более 150 лет назад.

Гость|05.05.2017 12:40|

Сократить самого Кудрина и сэкономить для начала его зарплату!

Гость|05.05.2017 12:49|

Зондируют почву.После выборов президента начнутся сюрпризы.

Гость|05.05.2017 12:51|

Никто раньше о повышении пенс.возраста не заикался, не брежнев , не горбач, не ельцин... а эти вон 3 год стонут, поднять скорее , а то им денег на кучерявую жизнь не хватит.

Гость|05.05.2017 12:55|

^^на КУДРявую точнее

Гость|05.05.2017 12:56|

Эх, спросить не с кого.... за всё за это.

Гость|05.05.2017 12:57|

А если на пенсию отправить в 80 или 85 то пенсионеров почти не останется.

Гость|05.05.2017 13:00|

А лучше в 100, там всего пару десятков наскребут пенсов на всю страну, во какая экономия будет.

Гость|05.05.2017 13:01|

Кудрин подставкой человек. Что бы злость народа направить от правительства и думы. Где на самом деле принимаются антинародные законы. Но большинство людей ведутся как быки на красную тряпку.

Гость|05.05.2017 13:03|

Да, правильно. С нашей жратвой и экологией мы все к тому времени сдохнем и будет хорошо.

Гость|05.05.2017 13:05|

Кудрина предлагаю застрелить как бешеную собаку .

Гость|05.05.2017 13:05|

Министрам, высшим чинушам, депутатикам, олигархам пенсию не платить, они и так хорошо живут.

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Имя: Гость
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