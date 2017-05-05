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В стране и мире | Екатеринбургские школы проверят из-за разделения учеников на бедных и богатых

05.05.2017|16:22
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Прокуратура Свердловской области инициировала проверку появившейся информации о разделении учеников нескольких школ при организации питания в столовой в зависимости от благосостояния их родителей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

В частности, школьников, чьи родители отказывались заплатить за «улучшенный обед», сажали отдельно.

«В ходе проверки будет обращено особое внимание на соблюдение требований законодательства о предоставлении детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, питания в образовательных организациях, а также законность взимания дополнительной родительской платы за улучшенное питание детей, соблюдение санитарных норм и правил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно исследованиям, проведенным Высшей школой экономики в мае, около 50,3 процента россиян считают себя бедными. В то же время, по данным Росстата, таких — всего 13,5 процента.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.05.2017 17:04|

А разве у нас только в школах можно узреть деление на бедных и богатых?! Такое, извините, общество построили взамен СССРа. Сплошной патриотизм в действии!

Имя: Гость
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