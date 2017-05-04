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В стране и мире | Возведена половина опор Крымского моста

04.05.2017|11:19
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В Крыму построили половину опор моста через Керченский пролив - 298 конструкций из 595. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Большинство уже возведенных опор составили элементы, поддерживающие полосу сооружения для проезда машин, рассказал начальник управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Роман Новиков. Всего в рамках проекта на железнодорожную часть моста отведено 307 опор. На автомобильную полосу приходится 288 таких объектов.

Кроме того, строители занимаются монтажом пролетов. Готовые опоры покрыты 70 полосами. На четырех участках автодорожной зоны моста будет размещена железобетонная плита для проезда машин. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20 процентов.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Данное сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное - в 2019-м.

Источник — lenta.ru
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