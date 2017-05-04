Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 мая 2017|17:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  62.73  |  $  57.57
 

В стране и мире | Скворцова порадовалась сокращению числа пьяных в майские праздники

04.05.2017|16:41
Печать

Россияне начали выбирать для отдыха более культурные виды деятельности, заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает ТАСС.

Министр выступила в Кремле во время совместного заседания Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Отвечая на вопрос о росте количества обращений в травмпункты в майские праздники, Скворцова также отметила, что россияне стали реже пользоваться услугами врачей.

«Наши люди стали намного культурнее отдыхать, заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься игровыми видами спорта. Таких ЧП, которые мы часто наблюдали в пьяном виде, - драки, ДТП - этого становится меньше», - сказала она.

В апреле сообщалось, что минздрав предложил указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.05.2017 17:02|

потому что дорого .... всё!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!