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В стране и мире | Мутко назвал стоимость системы видеоповторов для одного стадиона

04.05.2017|11:22
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Стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет 1,2 миллиона долларов. Об этом «Р-Спорту» 3 мая рассказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Сейчас Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обратилась с официальным запросом. Нужно получить разрешение. Потом, это экономический вопрос. Одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а эксплуатация - 100 тысяч долларов», - отметил Мутко, не уточнив, за какой период времени нужно платить 100 тысяч.

2 мая футбольные клубы «Краснодар», «Уфа» и «Томь» выступили за введение видеоповторов в РФПЛ, чтобы судьи могли меньше влиять на результаты матчей.

26 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Система видеопомощи арбитрам будет функционировать и на Кубке Конфедераций - 2017.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.05.2017 11:34|

Сколько реально и сколько на распил?

Имя: Гость
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