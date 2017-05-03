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В стране и мире | Еще трое российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга

03.05.2017|11:52
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Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов сознались в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Чермошанская, Омарова и Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (Российского антидопингового агентства)», - гласит заявление ВФЛА.

Бегунья Чермошанская и толкатели ядра Омарова и Цирихов дисквалифицированы на два года. В пробах всех трех спортсменов обнаружен анаболический стероид туринабол.

19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов.

В ноябре 2015 года ВФЛА лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 6 февраля 2017-го IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под российским флагом, но могут подавать индивидуальные заявки для выступления под нейтральным флагом.

Источник — lenta.ru
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