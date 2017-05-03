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В стране и мире | Девушка прикурила от свечи в храме и похвалилась фото в соцсети

03.05.2017|13:21
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Уроженка Кемерово опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографию с прикуривающей от свечи в одном из храмом девушкой. Об этом сообщает Vse42.ru.

Интернет-пользователи связались с девушкой, чтобы выяснить действительно, ли она изображена на снимке, стоящем в качестве аватара. В распоряжении редакции портала оказалась ее переписка с одним из юзеров. В ней девушка признается, что она из Кемерово и на фото именно ее лицо.

Судя по снимку, она прикуривает от свечи в присутствии прихожан: один их них стоит перед иконами.

Спустя некоторое время пользовательница изменила аватар.

Корреспондент Vse42.ru связался с героиней фотографии, которая заявила, что снимок на самом деле принадлежит не ей, а позаимствован у другой пользовательницы. На вопрос журналиста, почему ранее в переписке она утверждала обратное, девушка ответила, что ей «было скучно».

Собеседница при этом подтвердила, что она из Кемерово, но сейчас находится в Киеве.

Vse42.ru выяснил, что достоверной информации о владелице аккаунта нет: при анализе кеша Google и Yandex оказалось, что ранее страница принадлежала Дарье Шашиной и Йену Галлагеру - оба профиля, скорее всего, фейковые.

Источник — lenta.ru
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