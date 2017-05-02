02.05.2017 | 13:16

Роскомнадзор вместе с правообладателями окончательно заблокирует самый популярный российский торрент-трекер RuTracker. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают «Известия».

Как утверждается в материале издания, Роскомнадзор уже заблокировал несколько торрентов-анонсеров со служебной информацией RuTracker (серверы, которые обрабатывают запросы и ведут учет статистики), из-за чего у большинства пользователей начались проблемы со скачиванием файлов. В то же время правообладатели готовят документы в Мосгорсуд с целью закрыть все существующие «зеркала» торрент-трекера.

По словам главы специализирующейся на блокировках пиратских раздач компании Pirate Pay Андрея Клименко, его сотрудники уже составляют список всех «зеркал» RuTracker. «Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются "зеркалами", а какие просто копируют внешний вид RuTracker и "зеркалами" не являются», — отметил он.

Представители RuTracker и Роскомнадзора отказались комментировать происходящее. Тем не менее на сайте торрент-трекера появилось сообщение, в котором говорится, что российские провайдеры блокируют торрент-анонсеры ресурса. «В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач», — отмечает администрация RuTracker.

«Зеркало» — точная копия определенного сайта, которая используется для предоставления одной и той же информации на нескольких источниках, а также для ускорения скачивания и распределения нагрузки.

Как сообщают «Ведомости», 17 марта Госдума в первом чтении приняла поправку к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предлагающую процедуру оперативной блокировки «зеркал» пиратских сайтов и удаления их из выдачи поисковиков.