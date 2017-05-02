Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.15  |  $  56.95
 

В стране и мире | Обвешанный советскими наградами молодой «ветеран» повеселил соцсети

02.05.2017|17:45
Печать

Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге. В частности, на лацкане у него висит медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Героя Советского Союза), а на груди — муляж ордена «Победа», орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы II и III степени, а также множество других медалей и наград.

На голове «ветерана» — фуражка командира воздушного судна в гражданской авиации, дополненная эмблемой Вооруженных сил СССР. На вид обладателю этого наряда, как пишет E1.RU, около 40 лет.

Фотография с этим мужчиной стала поводом для шуток в социальных сетях.

Кому-то мужчина показался похожим на актера Тома Хэнкса, обладателя звезды на голливудской «Аллее славы».

Как рассказал директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов, «ветеран» является завсегдатаем различных городских праздников. Так, по его словам, в 2015 году мужчина появился на публике с шестью орденами Ленина.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|02.05.2017 17:52|

Внук Херканаджева.

Гость|02.05.2017 17:56|

penzainform.ru писал(a):

Так, по его словам, в 2015 году мужчина появился на публике с шестью орденами Ленина.
нью-чичиков - в благоприятной среде миража державы - ныне фейковой территории раисии

Гость|02.05.2017 17:57|

Скорее сертификат на квартиру выдавайте "ветеранам"!

Гость|02.05.2017 17:57|

Почему не арестовали ?

Гость|02.05.2017 18:04|

Гость писал(a):

Гость|02.05.2017 17:57|

Почему не арестовали ?

Херканаджева?

Странно, почему не арестовывают человека носящего не копии а на самом деле чужие награды.

Гость|02.05.2017 18:21|

Вот это и можно назвать плевком на память ветеранов ВОВ и издевательством. Для многих награды наших стариков это святое. Как минимум это хулиганство.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!