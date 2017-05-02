02.05.2017 | 17:45

Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге. В частности, на лацкане у него висит медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Героя Советского Союза), а на груди — муляж ордена «Победа», орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы II и III степени, а также множество других медалей и наград.

На голове «ветерана» — фуражка командира воздушного судна в гражданской авиации, дополненная эмблемой Вооруженных сил СССР. На вид обладателю этого наряда, как пишет E1.RU, около 40 лет.

Фотография с этим мужчиной стала поводом для шуток в социальных сетях.

Кому-то мужчина показался похожим на актера Тома Хэнкса, обладателя звезды на голливудской «Аллее славы».

Как рассказал директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов, «ветеран» является завсегдатаем различных городских праздников. Так, по его словам, в 2015 году мужчина появился на публике с шестью орденами Ленина.