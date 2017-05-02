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В стране и мире | Двое детей в Волгоградской области отравились кашей с ядом от насекомых

02.05.2017|11:59
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В городе Волжский (Волгоградская область) двое детей умерли, предположительно, из-за попавшего в кашу яда против насекомых. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, в воскресенье, 30 апреля, в квартире, где проживали погибшие, производилась санитарная обработка от насекомых. На следующий день родители покормили полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячную сестру молочной кашей и уложили спать. Днем они обнаружили, что дети мертвы.

Предположительно, яд попал в пищу в процессе приготовления. В ходе осмотра следователи обнаружили на электрической конфорке и деревянной тумбе неустановленное порошкообразное вещество. Также были изъяты ложка, детские бутылочки и иная посуда, на которой имеются следы данного вещества.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование.

В апреле в Саратове двое воспитанников одного из детских садов — шестилетний мальчик и семилетняя девочка — отравились и были госпитализированы. Дети нашли две таблетки крысиного яда и попробовали их. По факту произошедшего была начата проверка.

Источник — lenta.ru
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