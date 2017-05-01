01.05.2017 | 12:08

В Москве прошла первомайская демонстрация, в которой приняли участие работники образования, спортсмены, представители предприятий оборонного комплекса, работники торговли, строительного комплекса, судостроительной и машиностроительных отраслей и других профсоюзных объединений. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди участников акции был мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, а также студенты, ветераны, представители «Единой России» и других парламентских партий.

Всего, по подсчетам полиции, в этот день на акцию вышли порядка 130 тысяч человек. По прогнозам ФНПР, в этом году демонстрации по случаю 1 мая соберут около 2,5 миллиона человек, они пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках.

Всего в России для обеспечения безопасности участников первомайских акций задействовано около 350 тысяч сотрудников различных служб. «Для обеспечения безопасности привлечены более 355,5 тыс. человек и 95 тысяч единиц техники, из них от МЧС России — более 42 900 человек и 12 500 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.