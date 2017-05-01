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В стране и мире | Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь водить автомобиль

01.05.2017|10:42
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В понедельник, 1 мая, вступил в силу приказ МВД России, утверждающий новые требования к экзаменаторам ГИБДД. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

«В частности, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски», — говорится в документе.

Сообщается, что при разработке требований специалистами Госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители.

В ГАИ уверены, что введение квалификационных требований к экзаменаторам «позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом».

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Источник — lenta.ru
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