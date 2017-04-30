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В стране и мире | Википедию обвинили в очернении имиджа Турции

30.04.2017|10:46
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Википедия стала частью информационной кампании по очернению Турции на международной арене и поэтому была заблокирована на территории страны. Так турецкие власти объяснили ограничение доступа к интернет-энциклопедии, передает агентство Anadolu.

Министерство транспорта и связи Турции пояснило, что в Википедии содержались статьи о связях Анкары с различными террористическими организациями. Власти требовали удалить эти «оскорбительные материалы», но энциклопедия отказалась.

Если Википедия выполнит требования властей, доступ к сайту будет восстановлен, пояснили в ведомстве.

Ранее 29 апреля сообщалось, что сайт Википедии недоступен в Турции с 8:00 мск.

17 апреля неизвестный пользователь Википедии изменил статью о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, присвоив ему звание «Его превосходительство диктатор Реджеп Тайип Эрдоган». Правка была оперативно удалена редакторами, а сама статья заблокирована для редактирования на неделю, но ее скриншоты широко разошлись по социальным сетям.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51,4 процента участников голосования. Реформа государственного управления предполагает упразднение должности премьер-министра и расширение полномочий президента.

В июле на территории Турции был заблокирован сайт WikiLeaks после того, как на нем были опубликованы почти 300 тысяч электронных писем членов правящей Партии справедливости и развития.

Источник — lenta.ru
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