29.04.2017 | 13:09

В Турции заблокирован доступ к Википедии. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает турецкое издание Hurriyet.

По данным СМИ, сайт Википедии недоступен с 08:00 мск. Распоряжение о блокировке выпустил Совет по информационным технологиям и связи Турции. Издание сообщает, что все разделы энциклопедии не на турецком языке также недоступны.

Ранее, 17 апреля, неизвестный пользователь Википедии изменил статью о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, присвоив ему звание «Его превосходительство диктатор Реджеп Тайип Эрдоган». Правка была оперативно удалена редакторами, а сама статья заблокирована для редактирования на неделю, но ее скриншоты широко разошлись по социальным сетям.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51,4 процента участников голосования. Реформа государственного управления предполагает упразднение должности премьер-министра. Президент получит полномочия самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, а также право объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

В июле на территории Турции был заблокирован сайт организации WikiLeaks после того, как она опубликовала почти 300 тысяч электронных писем членов правящей Партии справедливости и развития.