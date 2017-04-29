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В стране и мире | В Минтруда назвали число инвалидов и ветеранов Великой Отечественной

29.04.2017|13:27
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В России проживают около 1,8 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные по состоянию на 1 апреля 2017 года привели в Минтруда, передает RT.

В прошлом году их численность превышала 2,1 миллиона, добавили в ведомстве.

Кроме того, сейчас в России насчитываются 1,28 миллиона тружеников тыла, 125,8 тысячи бывших малолетних узников фашизма, 22,4 тысячи вдов инвалидов и участников Великой Отечественной.

В Минтруда уточнили также, что в живых остаются 113,5 тысячи человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

По данным министерства труда и социальной защиты, в 2016 году средний размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны составлял от 16,5 тысячи (у тружеников тыла) до 31,6 тысячи рублей (у участников боевых действий, имеющих инвалидность).

В текущем году была проведена индексация выплат инвалидам и ветеранам войны. Кроме того, они получили по пять тысяч рублей, как и другие пенсионеры, в начале 2017-го.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.04.2017 13:38|

penzainform.ru писал(a):

инвалидов и участников Великой Отечественной.
Зачем так разделять людей? Эти граждане ВОЕВАЛИ. Они все - УЧАСТНИКИ!

Гость|29.04.2017 13:47|

инвалиды сами по себе, им сейчас и 20, 40, 50 лет, а инвалиды войны им от 90 и выше, так что вы не путайте, всех разделили правильно.

Гость|29.04.2017 13:57|

Гость писал(a):

инвалиды сами по себе, им сейчас и 20, 40, 50 лет, а инвалиды войны им от 90 и выше, так что вы не путайте, всех разделили правильно.
Читать умеете? Так читайте правильно. penzainform.ru писал(a):
проживают около 1,8 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Инвалидов и ветеранов ВОВ, а не общее число инвалидов России.

Имя: Гость
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