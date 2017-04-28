28.04.2017 | 15:11

Блогосфера является наиболее актуальным инструментом для донесения до граждан информации о деятельности Госдумы. Такую точку зрения высказал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает ТАСС в пятницу, 28 апреля.

Комментируя запуск официальных аккаунтов Госдумы в соцсетях, депутат подчеркнул, что нижняя палата парламента является открытым публичным органом народного представительства. «Естественно, что такой подход предполагает и прямой диалог с избирателем. А где сейчас наиболее активный и открытый диалог? В социальных сетях», — пояснил Левин.

По его словам, контент в каждой сети будет разным: в Instagram — парламент в лицах, в Facebook — мнения и оценки экспертов, а в соцсети «ВКонтакте» — разъяснения законов.

Реализовывать идею предстоит отделу, созданному в структуре думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. За содержание официальных аккаунтов палаты в социальных сетях будут отвечать профессиональные журналисты. «Рассчитываю, что со временем им удастся сделать Государственную Думу одним из интересных участников блогосферы», — резюмировал Левин.

27 апреля, в День российского парламентаризма, начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты в социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter, Facebook и мессенджере Telegram.