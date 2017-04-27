27.04.2017 | 16:13

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг призвала лишить российских спортсменов права участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что, по имеющейся у немецких властей информации, Россия недостаточно осознает «неправомерность содеянного», и Международный олимпийский комитет (МОК) должен разобраться в этом вопросе.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с июля по декабрь 2016 года опубликовала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в стране государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами.

В ноябре 2015-го Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была на неопределенный срок лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Легкоатлеты из России до сих пор не могут выступать на международных соревнованиях.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.