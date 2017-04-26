26.04.2017 | 18:22

В Пакистане состоялся конкурс красоты для буйволов редкой породы, которая водится только в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Dawn.

В соревновании участвовали около 200 буйволов, которых привезли из разных уголков округа. Помимо самого красивого животного, жюри выбрало лучших буйволенка и быка, а также буйволицу, дающую больше всего молока.

Первое место заняло животное фермера Лаика Бадара (Laiq Badar), признанное лучшим по экстерьеру и количеству молока. «У меня десять буйволов этой породы, дающих мне средства к существованию, — сообщил он. — Сегодня я горд, что мое животное получило главный приз».

Мероприятие проводили местные власти и сельскохозяйственный университет Пешавара на средства, предоставленные Агентством США по международному развитию. Главный приз составил 75 тысяч пакистанских рупий (около 40 тысяч рублей).

В 2015 году сообщалось, что в британском конкурсе красоты для овец победила свинья в парике.