26.04.2017 | 11:09

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об эпидемии кори в 14 странах Европы с начала 2017 года. За указанный период к врачам обратились более четырех тысяч пациентов в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

Больше всего больных зарегистрировано в Румынии и Италии, сообщалось о летальных исходах. Также отмечены случаи передачи вируса медперсоналу.

Специалисты предполагают, что распространение кори стало возможным из-за снижения числа привитого населения стран Европы, и отсутствия ограничительных мероприятий в регионах, из-за чего болезнь смогла вырваться.

Роспотребнадзор обращает внимание соотечественников на сложившуюся обстановку и просит учитывать этот фактор при планировании поездок.

Корь — крайне заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых и характерной сыпью на коже. Корью болеют преимущественно дети в возрасте двух-пяти лет, взрослые переносят болезнь тяжелее детей.

14 апреля Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гепатита А в 13 странах Европы. Наибольшее число случаев заболевания отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.