26.04.2017 | 12:06

В поселке Усть-Ордынский (Иркутская область) подрались спортсмен, тренер и депутат. Все трое были госпитализированы, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 23 апреля. В течение следующего дня в больницу поступили трехкратный чемпион России по вольной борьбе Александр Богомоев, тренер Баир Ильин и депутат думы Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Антон Асалханов.

«Первым в больницу поступил с ножевыми ранениями тренер. Состояние его было крайне тяжелым, у пациента была зафиксирована клиническая смерть. В максимально быстрое время была собрана оперативная бригада, операция прошла успешно», — сообщил главврач Усть-Ордынской областной больницы №2 Алексей Анганаев.

У Богомоева при госпитализации диагностировали разрыв селезенки, ушиб головного мозга и тупую травму брюшной полости. Спортсмен был прооперирован. После этого он вместе с тренером был переведен в Иркутскую областную больницу.

Депутат был госпитализирован в травматологическое отделение, его жизни ничто не угрожает.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в момент драки все трое были пьяны. По предварительным данным, в субботу все трое отдыхали в кафе, где между ними произошел конфликт, после которого они разошлись. Ночью тренер и спортсмен пришли домой к депутату и затеяли драку. В ход были пущены обрезок трубы, топор и нож.

Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета, по факту драки начата доследственная проверка, устанавливаются подробности произошедшего.