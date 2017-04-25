25.04.2017 | 10:46

Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков. Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городах покупатели смогут получить свой товар в течение 1-3 дней.

География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно увеличиваться. В AliExpress также сообщили, что в перспективе компания планирует расширять выбор товаров с ускоренной доставкой.

В начале января AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Как сообщалось, это произошло из-за проблем с таможенным оформлением. Продавцы, реализующие товар через систему, получили соответствующее письменное уведомление.

В конце декабря прошлого года россияне пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на AliExpress, прошедшей 11 ноября.