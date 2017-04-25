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В стране и мире | AliExpress начал доставлять товары российским покупателям за один день

25.04.2017|10:46
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Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков. Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городах покупатели смогут получить свой товар в течение 1-3 дней.

География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно увеличиваться. В AliExpress также сообщили, что в перспективе компания планирует расширять выбор товаров с ускоренной доставкой.

В начале января AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Как сообщалось, это произошло из-за проблем с таможенным оформлением. Продавцы, реализующие товар через систему, получили соответствующее письменное уведомление.

В конце декабря прошлого года россияне пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на AliExpress, прошедшей 11 ноября.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.04.2017 11:17|

penzainform.ru писал(a):

находятся на таможне во Внуково
АБАЛДЕТЬ ... написано во ВНУКОВО, а не во ВНУКОВЕ

Гость|25.04.2017 11:20|

Гость писал(a):

АБАЛДЕТЬ ... написано во ВНУКОВО, а не во ВНУКОВЕ
Это московская лента. Только в пензе говорят в ЛОПАТИНЕ АРБЕКОВЕ.

Гость|25.04.2017 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городах покупатели смогут получить свой товар в течение 1-3 дней.
Пенза вошла в их число?

Гость|25.04.2017 11:42|

Да и Контора зашивается все посылки проверять.

Гость|25.04.2017 11:45|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
АБАЛДЕТЬ ... написано во ВНУКОВО, а не во ВНУКОВЕ
Это московская лента. Только в пензе говорят в ЛОПАТИНЕ АРБЕКОВЕ.

Только в Мордовстане говорят в ЛОПАТИНО и в АРБЕКОВО . ))))))))))))))

Имя: Гость
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