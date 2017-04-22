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В стране и мире | Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек

22.04.2017|09:51
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В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 военнослужащих армии этой страны. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Афганистана.

Данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф, по его словам, также много раненых. Другие представители афганского руководства добавили, что жертв может быть еще больше.

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

Представитель Центрального командования США Джон Томас сообщал о более 50 погибших, отметив, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

Источник — lenta.ru
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