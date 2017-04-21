Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|21 апр 2017|17:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

В стране и мире | В Кремле отреагировали на слова о Володине как преемнике Путина

21.04.2017|15:57
Печать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для проверки утверждений, якобы высказанных в письме сенатора Франца Клинцевича, о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин станет следующим главой государства. Слова представителя Кремля в пятницу, 21 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут все предельно ясно», - сказал Песков.

Он также подтвердил, что в администрации президента намерены разобраться в конфликте общественной организации «Инвалиды войны» c Клинцевичем.

В ходе заседания оргкомитета «Победа», которое проходило 20 апреля в Кремле, председатель «Инвалидов войны» Андрей Чепурной рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что Клинцевич, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, ввести раскол в ветеранское движение среди инвалидов».

Чепурной также упомянул о неком письме Клинцевича, в котором сенатор якобы указал на Володина в качестве «правопреемника» президента. Путин в ответ напомнил, что главу государства может определить только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой.

Позже Клинцевич отверг обвинения Чепурного. Сенатор подчеркнул, что никаких писем с указанием имени преемника президента не писал.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!