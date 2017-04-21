Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|21 апр 2017|18:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

В стране и мире | Бранные слова и цифры запретили использовать в детских именах

21.04.2017|16:59
Печать

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий в имени детей использовать цифры, бранные слова и символы. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, не допускается использование буквенно-цифровых обозначений, указаний на ранги, должности и титулы.

Однако документ позволяет давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий родителей, записанных через дефис. Больше двух слов в фамилии не допускается.

Автор инициативы - сенатор Валентина Петренко. Отмечается, что документ должен защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей.

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей, в апреле 2016 года.

В 2014-м в Пермском крае родился ребенок, которого назвали Люцифером Константиновичем Меньшиковым. Его младшему брату дали имя Вольдемар.

В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). ЗАГС отказался оформлять документы с таким именем ради защиты прав ребенка. Родители мальчика обращались в Страсбургский суд, однако в рассмотрении дела им было отказано. Официальных российских документов у Боча нет до сих пор, только свидетельство о рождении, выданное организацией «Всемирное Правительство Граждан Мира», на основании которого мальчика устроили в школу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!