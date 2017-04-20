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В стране и мире | В деле о теракте в Петербурге появился новый фигурант

20.04.2017|09:16
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В городе Московский, расположенном на территории Новой Москвы, задержан Акрам Азимов, старший брат Аброра Азимова, предполагаемого организатора взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Азимов доставлен в Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что при задержании у него была обнаружена боевая граната РГД-5.

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина 1988 года рождения помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также участвовал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что Азимова-старшего доставили в Москву из Киргизии. По информации портала 24.kg, сотрудники республиканских спецслужб задержали его 15 апреля в больнице в городе Ош. Там Акраму должны были сделать операцию. Детали его выдачи России не приводились.

Азимова-младшего задержали 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов петербургского теракта, в то же время в Следственном комитете заявили, что его роль в преступлении устанавливается.

Вместе с братьями Азимовыми число фигурантов дела о теракте в Петербурге достигло 10.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки. Жертвами теракта стали 14 человек.

Источник — lenta.ru
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