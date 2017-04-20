20.04.2017 | 15:57

В нынешнем году начнется процесс плавного перевода работающих россиян на электронные трудовые книжки. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает «Интерфакс».

«Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока "ходить" двум документам», - сказала вице-премьер.

Речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова внедрять электронную версию трудовых книжек, отметила она. «Так же, как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом, и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — подчеркнула Голодец.

По ее словам, нововведение поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», - заявила она.

18 апреля президент Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, сегодня тратится много времени на заполнение книжек, а потеря документа создает трудности с начислением пенсий.