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В стране и мире | Голодец пообещала начать внедрение электронных трудовых книжек в 2017 году

20.04.2017|15:57
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В нынешнем году начнется процесс плавного перевода работающих россиян на электронные трудовые книжки. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает «Интерфакс».

«Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока "ходить" двум документам», - сказала вице-премьер.

Речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова внедрять электронную версию трудовых книжек, отметила она. «Так же, как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом, и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — подчеркнула Голодец.

По ее словам, нововведение поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», - заявила она.

18 апреля президент Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, сегодня тратится много времени на заполнение книжек, а потеря документа создает трудности с начислением пенсий.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.04.2017 16:42|

проще всего чип вшить в паспорт либо штрих код нанести индивидуальный

хотя рабочих мест то тю-тю

Гость|20.04.2017 16:48|

сделать рабочими несколько дней в году вот это было бы да

рабочих мест то тю-тю

электронные книжки

Гость|20.04.2017 16:50|

а лучше вобще не работать,как депутаты..

Гость|20.04.2017 16:51|

с азартом и выдумкой утилизируют народ - чтоб уж точно - никакой европейский суд - концов не нашёл. что и как они будут сохранять, стаж будет твой - а достанется однофамильцу. и ведь не проверишь ничего - будут фейковые ресурсы - как и это правительство из параллельного пространства. пусть лет на 50 оставят параллельный учёт - в бумажном и электронном видах - потом поговорим

Гость|20.04.2017 16:52|

трудовые книжки

трудовые будни

Имя: Гость
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