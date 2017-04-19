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В стране и мире | Сухогруз потерпел крушение в Черном море

19.04.2017|11:03
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Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в районе Керченского пролива в Черном море. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Крыму.

По его сведениям, сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 мск. Его приняли пограничники и передали информацию в спасательное ведомство.

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. По словам помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова, это восемь россиян, трое украинцев и один гражданин Грузии.

Официальный представитель «Росморречфлота» сообщил РИА Новости, что в экипаже двое россиян (один из них — капитан), девять украинцев и один гражданин Грузии.

В управлении МЧС по Крыму заявили, что из воды извлечен и поднят на борт спасательного судна один моряк, у него сильное переохлаждение. В «Росморречфлоте» уточнили, что это моторист, гражданин Украины.

Обнаружены еще четверо моряков, однако приблизиться к ним из-за непогоды пока не представляется возможным. «Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах», - сообщил собеседник информагентства.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас» и «Аэлос», а также спасательный буксир «Демидов». В операции задействованы около 120 спасателей.

В ведомстве добавили, что 18 апреля в этом районе было объявлено штормовое предупреждение. Поиски людей осложняются непогодой: скорость юго-западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

По предварительным сведениям, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. Также сообщается, что порт приписки судна «Герои Арсенала» - Херсон.

Источник — lenta.ru
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