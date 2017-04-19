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В стране и мире | Мутко оправдал снегопадами низкое качество газона на стадионе в Петербурге

19.04.2017|14:37
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал слухи о неудовлетворительном качестве газона на стадионе Санкт-Петербург. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Могу заверить, что к Кубку конфедераций поле в Петербурге будет в идеальном состоянии. Просто вы видите какая сейчас погода? Снегопад был. Конечно, в таких условиях трава на улице не вырастет. Мы должны быть реалистами. Но агрономы там хорошие, все будет нормально. Никаких проблем не возникнет! И дополнительных вливаний не потребуется», — заявил Мутко.

Чиновник отметил, что в целом страна готова к Кубку конфедераций во всех городах, в которых должны пройти матчи турнира. Ранее в СМИ появились сообщения, что газон арены в Санкт-Петербурге требует дополнительных финансовых вложений.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.04.2017 14:45|

вот так вот

Гость|19.04.2017 14:47|

Подвалы жилых домов тоже как вариант.

Гость|19.04.2017 14:51|

penzainform.ru писал(a):

На капитальный ремонт неучебных школьных помещений и городского бюджета выделено девять миллионов рублей.
богатый городской бюджет в Чебоксарах)))

Гость|19.04.2017 14:55|

Ведь где рабочее место проще всего создать.

Нет рабочего места нет произведенного продукта.

Нет произведенного продукта нет прибыли.

Нет прибыли нет зарплаты

А где же создавать рабочее место

Если Вы, применяете в своей жизни поисковик ГУГЛ

наберите пожалуйста в ГУГЛ фразу

5 крупнейших компаний основанных в гараже

Гость|19.04.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

начальник управления образования горадминистрации Дмитрий Захаров
Молодец!

Гость|19.04.2017 15:07|

раньше на конюшнях пороли, а теперь в них детей первоклашек учим.

следующим этапом будет отхожее место считаться у нас кладезь науки.

каков поп таков и приход.

Гость|19.04.2017 15:47|

Гость писал(a):

кто шьет Американским космонавтам перчатки

кто изготавливает скафандры Американским космонавтам

а ведь эти перчатки для космонавтов могли бы шить в сараях, гаражах Пензенской области

скафандры для космонавтов могли бы изготавливать в сараях , гаражах Пензенской области

Нормально. Отлично даже.

Гость|19.04.2017 19:03|

В гаражах нет естественного освещения. О чём думают умники?

Имя: Гость
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