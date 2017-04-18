18.04.2017 | 12:15

Наиболее востребованной у российских туристов страной для перелетов на грядущее лето была признана Болгария. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса для путешественников DaTravel.com.

Специалисты компании пришли к такому выводу, изучив информацию о бронировании авиабилетов по России и за рубеж. На втором месте рейтинга из 10 позиций - Черногория. Замыкает тройку Грузия.

Четвертую строчку заняла Армения, на пятой находится Италия. В топ-10 в порядке убывания также попали Испания, Кипр, Чехия, Греция и Турция.

В России самым популярным направлением перелетов стал Симферополь. За ним следуют Сочи и Санкт-Петербург. В десятку списка также были включены Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Москва, Екатеринбург и Иркутск.

В начале апреля в компании «Туту.ру» сообщали, что Турция обошла Россию на этапе раннего бронирования отдыхающими путевок на лето.