Наиболее востребованной у российских туристов страной для перелетов на грядущее лето была признана Болгария. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса для путешественников DaTravel.com.
Специалисты компании пришли к такому выводу, изучив информацию о бронировании авиабилетов по России и за рубеж. На втором месте рейтинга из 10 позиций - Черногория. Замыкает тройку Грузия.
Четвертую строчку заняла Армения, на пятой находится Италия. В топ-10 в порядке убывания также попали Испания, Кипр, Чехия, Греция и Турция.
В России самым популярным направлением перелетов стал Симферополь. За ним следуют Сочи и Санкт-Петербург. В десятку списка также были включены Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Москва, Екатеринбург и Иркутск.
В начале апреля в компании «Туту.ру» сообщали, что Турция обошла Россию на этапе раннего бронирования отдыхающими путевок на лето.
Грузия и Армения ,грузины и армяне мотаются на историческую родину.Но отдых там,бред сивой кобылы.