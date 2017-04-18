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В стране и мире | Игравший Иуду актер случайно повесился во время пасхального спектакля в Мексике

18.04.2017|12:42
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Актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, умер от асфиксии во время неудачной сцены самоубийства апостола. Об этом пишет The Daily Mail.

По предварительной версии, 23-летний актер поскользнулся на подставке, на которой стоял во время «повешения». Зрители пытались реанимировать молодого человека до приезда скорой помощи, однако он умер по пути в больницу.

По факту произошедшего инициировано полицейское расследование, но основной версией считается несчастный случай.

В феврале 2016 года японский актер Даиго Кашино умер в больнице, куда был доставлен после ранения самурайским мечом на репетиции спектакля.

В январе того же года во время спектакля в Театре Lux в Пизе (Италия), играя сцену самоубийства, случайно повесился актер Рафаэль Шумахер. Актера вытащили из петли благодаря бдительности одного из зрителей, имеющего медицинское образование. Спустя неделю Шумахер умер в больнице.

Источник — lenta.ru
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