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В стране и мире | Глава Внешпромбанка признала вину в хищении 114 миллиардов рублей

18.04.2017|17:50
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Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по уголовному делу о хищении из кредитной организации свыше 114 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила «Интерфакс» пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

По ее словам, обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, согласно которому суд не изучает доказательства по делу и показания свидетелей. Приговор выносится на основании признательных показаний фигуранта дела, которому назначается не более двух третей от максимального наказания.

Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая, добавила представитель суда.

Маркус и вице-президент банка Екатерина Глушакова обвиняются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. По версии следствия, глава Внешпромбанка вместе со своим родным братом Георгием Беджамовым — владельцем кредитной организации — в 2009 года создали организованную группу. К ней присоединилась Глушакова и неустановленные следствием лица для систематического хищения денежных средств.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года они оформляли по подложным документам невозвратные кредиты, а также списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома. Выдав кредиты почти 300 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, топ-менеджеры похитили из банка более 114 миллиардов 166 миллионов рублей.

Скрывшийся от следствия Беджамов был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года его задержали в Монако. Яхта банкира была продана за 85 миллионов долларов.

Источник — lenta.ru
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