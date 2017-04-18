Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|17:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.61  |  $  55.98
 

В стране и мире | Депутата из Ленобласти пристыдили за Марс и звезды в декларации

18.04.2017|17:32
Печать

В Законодательном собрании Ленинградской области раскритиковали депутата от «Единой России» Владимира Петрова, включившего в декларацию о доходах и имуществе участок на Марсе и пять звезд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 18 апреля.

«Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать [такие данные] на сайте, то потом будет "страна дураков". Но он [Владимир Петров] говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал», — отметил председатель комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике регионального парламента Вадим Густов.

Депутат Сергей Коняев высказал мнение, что Петрова нужно попросить исключить из декларации информацию о таких сделках. Вместе с тем его коллега, юрист Андрей Шаронов отметил, что внесенная в документ информация должна быть опубликована. «Тут никуда не денешься», — посетовал он.

В свою очередь Петров напомнил, что звезды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти. «Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно», — объяснил он.

На сайте заксобрания Ленинградской области области пока не опубликованы данные о доходах депутатов.

13 февраля Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. По его словам, звезды может быть удостоен как самый хороший, так и самый плохой проект закона.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 17:51|

Почему люди вышли на мирный митинг против коррупции....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!