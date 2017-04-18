18.04.2017 | 17:32

В Законодательном собрании Ленинградской области раскритиковали депутата от «Единой России» Владимира Петрова, включившего в декларацию о доходах и имуществе участок на Марсе и пять звезд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 18 апреля.

«Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать [такие данные] на сайте, то потом будет "страна дураков". Но он [Владимир Петров] говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал», — отметил председатель комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике регионального парламента Вадим Густов.

Депутат Сергей Коняев высказал мнение, что Петрова нужно попросить исключить из декларации информацию о таких сделках. Вместе с тем его коллега, юрист Андрей Шаронов отметил, что внесенная в документ информация должна быть опубликована. «Тут никуда не денешься», — посетовал он.

В свою очередь Петров напомнил, что звезды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти. «Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно», — объяснил он.

На сайте заксобрания Ленинградской области области пока не опубликованы данные о доходах депутатов.

13 февраля Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. По его словам, звезды может быть удостоен как самый хороший, так и самый плохой проект закона.