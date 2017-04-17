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В стране и мире | В свиньях начнут выращивать человеческие органы

17.04.2017|16:38
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Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Специалисты планируют ввести изменения в ДНК животных, чтобы сделать их сердце и легкие подходящими для трансплантации. По словам представителей компании, это позволит достичь и другой цели — сокращения биологических отходов.

Smithfield Foods уже поставляет ткани и органы свиней медицинским компаниям. Так, слизистая оболочка кишечника используется для получения гепарина — антикоагулянта, предотвращающего свертывание крови при хирургических операциях. Кроме этого, из отходных биологических материалов приготавливают ингредиенты препаратов, лечащих диспепсию и гипотиреоз.

Одной из проблем, препятствующей трансплантации свиных органов людям, является наличие у животных генов, которые делают их восприимчивыми к определенным вирусам. Для успешной пересадки и сохранения работоспособности органа необходимо блокировать активность соответствующей ДНК.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.04.2017 16:50|

Вероятно ТАМ проблем с африканской чумой нет, для людей стараются ,а у нас прям БЕДА! Только у фермера дела в гору идут,сразу чума приходит

Гость|17.04.2017 17:18|

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и доказали, что физические нагрузки не только повышают иммунитет и позволяют всегда оставаться в тонусе, но и улучшают зрение, и активизируют работу мозга.

Имя: Гость
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