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В стране и мире | Роспотребнадзор отметил уменьшение числа алкоголиков

17.04.2017|11:35
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Роспотребнадзор зафиксировал снижение более, чем на треть (на 36 процентов) количества больных алкоголизмом, впервые взятых на диспансерное наблюдение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством доклад об итогах работы за 2016 год.

Отмечается, что число больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, уменьшилось на 24 процента, а курящих россиян стало меньше на 39 процентов. На основе каких данных был проведен подсчет, не уточняется.

Доклад Роспотребнадзора был разослан по ведомствам «для включения ими своих материалов», итоговый вариант будет направлен в правительство в июне.

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии Минздрава пояснили, что с 2011 года россияне оказываются под диспансерным наблюдением только с их добровольного согласия. Кроме того, люди реже обращаются в медучреждения, поскольку опасаются попасть в поле зрения правоохранительных органов. По словам директора центра Татьяны Клименко, полицейские систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении, которые они сравнивают с перечнями граждан, имеющих права на вождение транспортных средств.

По данным медорганизации, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тысяч человек, тогда как в 2015 году их было около 103 тысяч.

В январе в Роспотребнадзоре подсчитали, что по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше. В 2017 году среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, а шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.04.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

По данным медорганизации, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тысяч человек, тогда как в 2015 году их было около 103 тысяч.
Так вымерли от фальсификата и как любят писать патологоанатомы «от прочих причин».

penzainform.ru писал(a):

В январе в Роспотребнадзоре подсчитали, что по сравнению с 2009 годом россияне стали пить на треть меньше.
Улыбнули-бутылка водки 0.5 стоит 200р и это самая дешовая, а изготовить 4 литра-отменного продукта стоит те же 200 рублей.

Ваше здоровье!

Гость|17.04.2017 12:09|

Одни умерли,другие так и народились.

Гость|17.04.2017 12:23|

На фоне повсеместного открытия алкомаркетов,предоставленная статистика выглядит смешной и нелепой

Гость|17.04.2017 12:27|

Гость писал(a):

На фоне повсеместного открытия алкомаркетов,предоставленная статистика выглядит смешной и нелепой
+1. а нашем районе их больше, чем продуктовых. кажется, что пьют больше чем едят.

Гость|17.04.2017 12:27|

Макроэкономика — штука такая достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело.

Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат.

Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста.

Герман Греф, президент Сбербанка

-Эту шутку Грефа можно применять ко всем статистическим показателям как в стране так и в Столице Поволжья.

Имя: Гость
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