17.04.2017 | 13:15

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 17 апреля.

Путин принял отставку Куйвашева по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

12 апреля Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года. 6 апреля глава государства назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011-м он был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. С июля 2007-го до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005-го по июль 2007 года — глава администрации Тобольска.