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В стране и мире | Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Свердловской области

17.04.2017|13:15
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 17 апреля.

Путин принял отставку Куйвашева по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

12 апреля Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года. 6 апреля глава государства назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011-м он был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. С июля 2007-го до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005-го по июль 2007 года — глава администрации Тобольска.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.04.2017 13:29|

Вот на Гибралтаре мэр-Мисс Мира 2009, а в Свердловске губернатором можно сделать Мисс России 2017, по крайней мере вреда не будет.

Гость|17.04.2017 13:40|

penzainform.ru писал(a):

Путин принял отставку Куйвашева по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.
Смех,да и только,человек не хочет работать на этой должность,зачем опять назначать то?)))

Гость|17.04.2017 13:43|

очень даже хочет , по новой решил избираться

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