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В стране и мире | Две трети российских туристов полетят за границу на майские праздники

17.04.2017|15:59
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Большинство россиян, которые решили отправиться в путешествие на майские праздники, проведут каникулы за границей. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 17 апреля.

Специалисты проанализировали информацию о заказанных авиабилетах и выяснили, что за рубеж в данный период отправятся 68 процентов граждан, забронировавших перелет с помощью Skyscanner.

Доля внутренних направлений составила 32 процента. По сравнению с 2016 годом она снизилась на пять процентов. При этом Россия пока еще остается самой популярной в плане перелетов на майские праздники среди всех прочих стран.

Что касается зарубежных направлений, тот тут лидирует Италия. Россияне оформили в это государство восемь процентов от общего числа авиабилетов на майские праздники.

Следом идет Испания (пять процентов). Замыкают тройку Чехия, Турция и Германия. На каждое из этих направлений было заказано по четыре процента билетов.

При этом спрос на путешествия в Турцию, Португалию и Азербайджан вырос почти в два раза по сравнению с майскими праздниками 2016 года. В полтора раза увеличилось количество авиабилетов в Австрию, Бельгию, Белоруссию и Египет.

Весной текущего года россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда), а также с 6 по 9 мая (День Победы).

Источник — lenta.ru
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