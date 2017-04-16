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В стране и мире | В конкурсе «Мисс Россия» победила представительница Свердловской области

16.04.2017|13:55
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Полина Попова из Свердловской области названа победительницей конкурса «Мисс Россия» 2017 года. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова (Москва), второй вице-мисс — Альбина Ахтямова (Башкирия).

Победительнице была вручена корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 миллиона долларов. Кроме того, «Мисс Россия» получила денежный приз - три миллиона рублей - и автомобиль. Победа дает ей право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как передает агентство, Полине Поповой 21 год, среди ее интересов - изучение китайского языка. «Я изучала китайский язык. Хотела поступать [в вуз] в Китае, но мои планы на данный момент изменились», - рассказала она.

По словам девушки, она не исключает того, что продолжит учить китайский, однако образование планирует получать в столичном вузе. «Россия - лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей», - подчеркнула Попова.

Среди ее увлечений - теннис и готовка. Любимая книга - «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Победительница добавила, что пока не намерена тратить денежный приз. «Я работаю в Азии, Европе, недавно прилетела из Америки. Я топ-модель и зарабатываю хорошие деньги», - объяснила «Мисс Россия-2017».

Финал соревнований прошел в концертном зале Барвиха Luxury Village, в нем приняли участие 50 представительниц регионов страны. Заявки не подали кавказские республики, вместе с тем в состязании впервые участвовали претендентки из Сыктывкара и Сахалина.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.04.2017 14:14|

В конкурсе «Мисс Пенза - 2016» победила Анна Толмачева

Гость писал(a):

Гость|21.01.2017 13:04|

Какие вы все моральные уроды.лижбы обосрать.

Девчонки все молодцы и красавицы

Нету денег у наших спонсоров на Россию-кризис, да и куда нашей деревне.

Гость|16.04.2017 14:15|

penzainform.ru писал(a):

Заявки не подали кавказские республики
Мы теперь тоже - кавказская республика?

Имя: Гость
Комментарий:

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