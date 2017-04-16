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В стране и мире | Смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов произошло возле Кирова

16.04.2017|11:17
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Два микроавтобуса, грузовой и пассажирский, столкнулись в Кировской области. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в 3:15 на 16-м километре автотрассы Киров - Советск. «По предварительным данным, 43-летний водитель Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны города Советска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Ford Transit под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова», — сказано в публикации.

В результате погиб один пассажир, еще 12 человек, в том числе оба водителя, получили травмы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет все обстоятельства случившегося.

Источник — lenta.ru
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