15.04.2017 | 10:36

В ночь на 15 апреля в Оренбургской области произошло два пожара, повлекшие гибель людей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Оренбургской области.

В ходе тушения пожара в жилом доме по улице Центральной в поселке Новосаринский Кувандыского городского округа были обнаружены тела трех взрослых (женщины и двоих мужчин) и одного ребенка семи лет. Пожарных вызвала женщина, успевшая покинуть помещение, где произошло возгорание. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Пожар, повлекший человеческие жертвы, произошел в ночь на 15 апреля и в селе Кваркено. Возгорание было обнаружено в жилом доме в Южном переулке. На месте сотрудники МЧС обнаружили тела четырех человек: по предварительным данным, это трое мужчин 55, 54 и 46 лет и женщина 48 лет. Проводится доследственная проверка, уточнили в СУ СКР по региону.

В обоих случаях будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.