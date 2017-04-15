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В стране и мире | В Оренбургской области в двух пожарах погибли семь взрослых и ребенок

15.04.2017|10:36
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В ночь на 15 апреля в Оренбургской области произошло два пожара, повлекшие гибель людей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Оренбургской области.

В ходе тушения пожара в жилом доме по улице Центральной в поселке Новосаринский Кувандыского городского округа были обнаружены тела трех взрослых (женщины и двоих мужчин) и одного ребенка семи лет. Пожарных вызвала женщина, успевшая покинуть помещение, где произошло возгорание. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Пожар, повлекший человеческие жертвы, произошел в ночь на 15 апреля и в селе Кваркено. Возгорание было обнаружено в жилом доме в Южном переулке. На месте сотрудники МЧС обнаружили тела четырех человек: по предварительным данным, это трое мужчин 55, 54 и 46 лет и женщина 48 лет. Проводится доследственная проверка, уточнили в СУ СКР по региону.

В обоих случаях будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.04.2017 10:43|

Ну поехали, давайте расскажите какие плохие дороги в Тамбове и Саратове.

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