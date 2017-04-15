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В стране и мире | СМИ сообщили подробности испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

15.04.2017|13:14
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Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» на испытаниях достигла восьми скоростей звука. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», — сказал собеседник агентства. Однако он не уточнил, когда и с какой платформы был проведен запуск.

Источник добавил, что «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

Ракеты «Циркон» вышли на летно-конструкторские испытания в феврале 2016 года.

Технические характеристики «Циркона» на данный момент засекречены. Согласно открытой информации, дальность ракеты может составить до 400 километров, а скорость полета примерно в пять раз превысит скорость звука.

Крылатые ракеты «Циркон» (3М22) разрабатываются в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как минимум с 2011 года.

Источник — lenta.ru
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