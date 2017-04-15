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В стране и мире | Российским военным в Сирии доставят несколько тысяч освященных куличей

15.04.2017|12:33
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Российским военным в Сирии к Пасхе отправят несколько тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом в пятницу, 15 апреля, РИА Новости сообщили в Минобороны России.

По данным агентства, куличи, которые глава РПЦ освятит в канун христианского праздника, отправят самолетами военно-транспортной авиации с подмосковного аэродрома Чкаловский на авиабазу Хмеймим.

Кроме того, в день Пасхи специально для российских военных выступит Русский имперский духовой оркестр с традиционным праздничным репертуаром, а также будут проведены мастер-классы и показ национальный русских предметов одежды. Все мероприятия благославлены патриархом Кириллом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на Пасху. Он сообщил, что Владимир Путин традиционно примет участие в праздничном богослужении одного из православных храмов страны.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.04.2017 13:34|

Новость дня! Ой, то есть дна, которое пробито ...

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