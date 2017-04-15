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В стране и мире | К Пасхе в США изготовили 45-килограммовое яйцо из шоколада

15.04.2017|11:07
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В американском городе Лейк-Элмо, штат Миннесота, изготовили гигантское шоколадное яйцо. Об этом сообщает UPI.

Владелец ресторана Lake Elmo Inn поручил повару сделать к Пасхе яйцо, весящее 45 килограммов. Работа заняла три дня. «Скорлупу» изготовили из восьми слоев белого шоколада. Две половины яйца делали по отдельности, а затем соединили и прикрыли шов рамкой из темного шоколада. Поверхность украсили 240 цветами из того же продукта.

Ресторан планирует демонстрировать яйцо посетителям до 23 апреля. «Люди его любят, потом что оно такое большое и не похожее на другие», — заявила повар Lake Elmo Inn Джони Марти. В прошлом году она сделала яйцо весом 13 килограммов.

В этом году католическая и православная церкви отмечают Пасху в один день — 16 апреля.

14 апреля сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, с вертолета разбросали около пяти тысяч пасхальных яиц.

Источник — lenta.ru
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